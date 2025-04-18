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إغلاق طريق "توشكى -نصر النوبة" بسبب هبوط أرضي مفاجئ.. وتشكيل لجنة فنية -صور

10:42 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إغلاق طريق ''توشكى -نصر النوبة'' بسبب هبوط أرضي مفاجئ
  • عرض 4 صورة
    إغلاق طريق ''توشكى -نصر النوبة'' بسبب هبوط أرضي مفاجئ
  • عرض 4 صورة
    إغلاق طريق ''توشكى -نصر النوبة'' بسبب هبوط أرضي مفاجئ
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أسوان - إيهاب عمران:

قرر محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، إغلاق طريق توشكى نصر النوبة احترازيًا، وذلك عقب الإبلاغ عن حدوث هبوط أرضي مفاجئ به.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من الري والطرق والوحدة المحلية والشركة المنفذة للوقوف على أسباب الهبوط وتقديم الحلول اللازمة.

وأكد المحافظ على أن قرار الإغلاق يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى توفير طريق بديل يربط بين قريتي توشكى وأبوسمبل.

وأوضح أن الجهود مكثفة لمعالجة الهبوط بشكل علمي وهندسي لضمان عدم تكراره.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أعمال رصف مكثفة لطريق توشكى/عنيبة بطول 5 كم ضمن مشروع رصف الطريق الدائري بلانة/كلابشة بمركز نصر النوبة، والبالغ طوله 20 كم بتكلفة 85 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 75% تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.

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إغلاق طريق توشكى نصر النوبة محافظة أسوان هبوط أرضي مفاجئ اللواء إسماعيل كمال
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