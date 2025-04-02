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والد عامل سيرك طنطا يتسلم ذراع ابنه المبتورة بسبب هجوم النمر عليه - فيديو وصور

08:15 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    والد عامل سيرك طنطا يتسلم ذراع ابنه المبتورة بسبب هجوم النمر عليه (2)
  • عرض 3 صورة
    والد عامل سيرك طنطا يتسلم ذراع ابنه المبتورة بسبب هجوم النمر عليه (3)
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الغربية- مروة شاهين:

استلم إبراهيم البسطويسي، والد العامل الذي تعرض لهجوم النمر داخل سيرك طنطا أثناء تقديم عروض ثاني أيام عيد الفطر، ذراع نجله الذي تم بتره صباح اليوم الأربعاء داخل مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على أسرته، تمهيدًا لدفن الذراع.

وقال والد العامل، إن نجله محمد يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقرية منشأة جنزور بالغربية، يعمل داخل السيرك منذ 11 عامًا، ويتعامل جيدًا مع الأسود والنمور.

وأضاف أن نجله تعرض لبتر ذراعه بسبب هجوم النمر قائلًا "ابني مستقبله راح خلاص وبقى عنده عاهه مستديمه، هيعمل إيه من بعدها، أنا عاوز حق ابني"، مشيرًا إلى أن نجله اعتاد على هذا العمل وهو ربط الأسد لكي يظل جالس على مقعده لحين بداية فقرته، والذي حدث نتيجة خطأ المدربة التي التهت عن النمر الذي كان يجلس بجانب الأسد الذي يربطه نجله، وقفز عليه والتهم يده.

وأضاف والد العامل خلال البث المباشر على صفحة "مصراوي"، أن نجله يعمل على الانتهاء من تجهيزات شقة الزوجية، وخطوبته كانت منذ 4 شهور، ومن المنتظر إقامة حفل زفافه في شهر يونيو القادم.

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