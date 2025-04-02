صرخات في السيرك.. لحظة هجوم نمر على مساعد مدربه في طنطا- فيديو وصور

الغربية ـ مروة شاهين:

حالة من الرعب انتابت الزائرين بسيرك طنطا مساء أمس الثلاثاء، لحضور عروض الترفيه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد هجوم نمر على مساعد مدربه وافتراس ذراعه أمام الجماهير أثناء العرض.



وأدى الحادث إلى حدوث حالة من الذعر وصرخات الحاضرين بالمسرح، والذين حاولوا الهروب خوفا من خروج النمور والأسود الموجودة داخل القفص الحديدي.

السيرك كائن بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، واعتاد تقديم عروض مميزه أيام عيد الفطر للزوار ومن ضمن تلك العروض كانت عرض انوسة كوتة مدربة الأسود الشهيرة، مع 5 أسود ونمور وبعد بدء العرض قام أحد العمال الموجودين خارج القفص الحديدي الذي يقدم فيه العرض بمد يده داخل القفص فقام النمر بالتهامها، وتم نقله إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتمكن المدربين من السيطرة علي الأسود الموجودة داخل القفص، ومنعها من الخروج إلى المواطنين، والسيطرة عليها بعد حالة من الهلع والخوف، انتبات الحاضرين، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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