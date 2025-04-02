"النمر كان جعان ومسعور".. عامل سيرك طنطا يكشف تفاصيل الحادث المروع- فيديو وصور

الغربية- مروة شاهين:

"في لحظة تحول عملي الروتيني إلى كابوس مرعب، لم أكن أتخيل أن تنتهي 10 سنوات من العمل في السيرك بهذه المأساة، كنت أقوم بعملي المعتاد، وهو ربط الأسد أثناء تقديم العرض، للحفاظ على ثباته، لكن النمر كان له رأي آخر".

هكذا بدأ محمد البسطويسي، عامل سيرك طنطا، حديثه بعد أن فقد ذراعه في هجوم وحشي من نمر مفترس، وأضاف: "النمر كان جعان ومسعور، لم يتمكن أحد من السيطرة عليه، لقد التهم ذراعي التي كانت داخل القفص الحديدي، رغم خبرتي الطويلة في التعامل مع هذه الحيوانات، إلا أن غريزة الافتراس كانت أقوى".

وقال العامل المصاب في تصريحات لمصراوي من مستشفى الطوارئ الجامعي بعد بتر ذراعه: "كنت خارج القفص، أقوم بربط النمور والأسود أثناء العرض، أو فكها بعد انتهائه، وفي هذه الليلة المشؤومة، انقض النمر على ذراعي، ولم يتركها إلا بعد تدخل عامل آخر، الذي ضربه بشوكة، وتمكن من إنقاذي".

وتابع: "لقد كانت لحظات عصيبة، لم أتمكن من الإفلات من فك النمر، الذي كان يحاول تمزيق ذراعي، حتى تدخل زميلي، لولا تدخله، لكانت النتيجة أسوأ".

وحصل موقع مصراوي على أول صورة للعامل عقب الخروج من عملية بتر ذراعه لوقف النزيف.

قال الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، إن عامل سيرك طنطا ضحية هجوم النمر، تعرض لإصابات بالغة وتهتك في الذراع والعضلات والأوردة والشرايين، ما أدى إلى بتر ذراعه من فوق الكوع.

وأضاف "الشبيني" لـ مصراوي، أنه جرى تنفيذ عدة محاولات طبية من قبل الفريق الطبي قبل عملية البتر، ونظرا لتعرض المصاب للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وكامل الشرايين والأوردة المغذية للذراع وتهتك في جميع الأربطة المتصلة بـ عظمة الساعد.

وأكد الشيبي أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية، أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي لكونه سيترتب عليه حدوث غرغرينا للمريض وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبيناً أن الأطباء لم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والأوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.



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