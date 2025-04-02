أول قرار من النيابة العامة بشأن حادث سيرك طنطا

الغربية- مروة شاهين:

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل محاسن كوتة، والشهيرة بـ "أنوسه كوتة" مدربة الأسود والنمور الشهيرة بعد سماع أقوالها فيما يخص هجوم نمر على أحد العمال داخل السيرك، أثناء تقديم عرض للزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية و الجهات المعنية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وانتداب خبراء لمعاينة مكان الواقعة و انتظار تقرير الطب البيطري لبيان حالة الحيوانات والسماع لأقوال الشهود بالواقعة.

كانت أنوسة كوته، مدربة الأسود والنمور، قالت في تصريحات لمصراوي، إنه أثناء تقديم عرض داخل سيرك طنطا قام أحد العمال المساعدين أثناء تواجده خارج القفص بمد يده داخل القفص، فالتهمها أحد النمور وحاول المدربون والمساعدون من إنقاذه وتمكنوا من إبعاد النمر عنه.

وأشارت كوته أنه لا يوجد أي إصابات بين الجمهور الحاضر للعرض وتم إخلاء السيرك والتأكد من سلامة كافة العاملين، وتحويل العامل المصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا وأنها متواجدة معه للاطمئنان عليه.

وأضافت أن النمر سوف يتم استبعاده من العروض الفترة القادمة وإرساله إلى التدريب في القاهرة وأن العامل إصابته بجروح قطعية.

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر، وتم نقله إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وجرى بتر ذراعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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