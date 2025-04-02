أول قرار من محافظ الغربية بشأن سيرك طنطا بعد هجوم النمر

الغربية- مروة شاهين:

قرر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تشكيل لجنة من كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية بالغربية لفحص الاشتراطات التي يخضع لها سيرك طنطا، وسلامة الحيوانات وحالتهم الصحية، ومدى اتباع إدارة السيرك لكافة إجراءات الأمن والسلامة لدى العاملين والجمهور.

جاء ذلك القرار على خلفية هجوم نمر على عامل خارج القفص أثناء تقديم عرض أسود ونمور أمس الثلاثاء، ما أدى إلى بتر ذراعه.

كانت السيرك الكائن بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، واعتاد تقديم عروض مميزه أيام عيد الفطر للزوار ومن ضمن تلك العروض كانت عرض أنوسة كوتة مدربة الأسود الشهيرة، مع 5 أسود ونمور وبعد بدء العرض قام أحد العمال الموجودين خارج القفص الحديدي الذي يقدم فيه العرض بمد يده داخل القفص فقام النمر بالتهامها، وتم نقله إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتمكن المدربون من السيطرة على الأسود الموجودة داخل القفص، ومنعها من الخروج إلى المواطنين، والسيطرة عليها بعد حالة من الهلع والخوف، انتبات الحاضرين، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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