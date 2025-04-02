"لم يكن هناك بديل".. بتر ذراع عامل سيرك طنطا بعد هجوم النمر- صور

الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، إن عامل سيرك طنطا ضحية هجوم النمر، تعرض لإصابات بالغة وتهتك في الذراع والعضلات والأوردة والشرايين، ما أدى إلى بتر ذراعه من فوق الكوع.

وأضاف "الشبيني" لـ مصراوي، أنه جرى تنفيذ عدة محاولات طبية من قبل الفريق الطبي قبل عملية البتر، ونظرا لتعرض المصاب للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وكامل الشرايين والأوردة المغذية للذراع وتهتك في جميع الأربطة المتصلة بعظمة الساعد.

وأكد الشيبي أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية، أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي لكونه سيترتب عليه حدوث غرغرينا للمريض وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبيناً أن الأطباء لم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والأوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

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