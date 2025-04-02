طنطا الجامعي في مهمة إنقاذ.. جهود لمنع بتر ذراع عامل السيرك بعد هجوم النمر

الغربية- مروة شاهين :

يبذل أطباء مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا بمحافظة الغربية، جهودًا مكثفة تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية، لإسعاف مساعد مدرب الأسود المصاب في حادث هجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك بمدينة طنطا.

كان السيرك الخاص بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهد حادث هجوم نمر على يد أحد العاملين أثناء تواجده خارج القفص، أثناء تقديم عروض في ثان أيام عيد الفطر.

وتم نقل العامل إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

ويبذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لمنع بتر ذراع العامل وإيقاف النزيف الذي تسبب فيه النمر المفترس عند مهاجمته لمساعد المدرب، بالاستعانة بعدد من الجراحين ومتخصصي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا للتعامل مع تلك الحالة الطارئة.

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