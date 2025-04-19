قاطرتان للتعامل مع السفن الضخمة.. موانئ البحر الأحمر توقع عقدًا استراتيجيًا لتعزيز قدراتها البحرية

جنوب سيناء – رضا السيد:

وقع توقيع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عقد استراتيجي لبناء قاطرتين بحريتين جديدتين لصالح الهيئة، بهدف توسيع قدراتها البحرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن هذا التعاون يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير صناعاتها البحرية، وتعزيز الشراكات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز قدرات الموانئ على استيعاب السفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاطرتين بحريتين حديثتين تتمتعان بقدرة عالية على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة، مما سيمكن موانئ البحر الأحمر من تحسين عمليات المناورة والإرشاد، خاصة في ظل حركة التجارة المتزايدة في المنطقة، وتتميز القاطرتان بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، مما يجعلهما قادرتين على التعامل مع مختلف الأحجام والأوزان للسفن في ظروف مناخية متقلبة، وسيجري بناء القاطرتين وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتقنية بما يضمن توفير أقصى درجات الكفاءة التشغيلية مع الالتزام التام بحماية البيئة البحرية.

أكد أن التدريب والتوسع في القدرات البحرية جزء من خطة الهيئة الطموحة، ويشمل ذلك تدريب أطقم الهيئة على تشغيل القاطرات الجديدة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويدعم هدف الهيئة في توسيع قدراتها البحرية لمواكبة التحديات المستقبلية.

وتابع : كما تهدف الهيئة إلى تعظيم قدراتها في المناورة والإرشاد، لتوفير أفضل الخدمات البحرية لأكبر السفن في البحر الأحمر، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعاتها.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، عن اعتزازه بالعمل مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مؤكدًا أن الشركة ستقوم بتسليم القاطرتين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أن بناء هذه القاطرات يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري في مواجهة تحديات المستقبل.