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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالأقصر

11:32 م الجمعة 18 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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الأقصر – محمد محروس:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر حادث تصادم بين سيارتين في مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارة "شيفروليه"، وأخرى "ملاكي" بمنطقة السباعية باتجاه مدينة إسنا.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأشخاص في موقع التصادم، فيما نُقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بدفنه.

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مصرع شخص وإصابة اثنين حادث تصادم بالأقصر تصادم بين سيارة شيفروليه وملاكي تصادم بين سيارتين
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