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متحف شرم الشيخ يقدم خدمة جديدة لأصحاب الإعاقة البصرية - صور

09:52 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    أعمال التركيب
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    فريق العمل
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    تركيب لوحات إرشادية
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    اللوحات
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جنوب سيناء – رضا السيد:

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى تركيب 7 لوحات إرشادية مكتوبة بطريقة برايل، و4 بانل شارح مكتوب بطريقة برايل، داخل صالات العرض المتحفي لخدمة زوار المتحف من ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد مدير المتحف، أنه جاري تنفيذ خطة الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن رفع كفاءة المتحف لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الإعاقات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات عالمية.
وأوضح أن المتحف مزود برامبات "منحدرات" صاعدة وهابطة داخل وخارج المتحف لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، ومزود أيضًا بدورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

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متحف شرم الشيخ الإعاقة البصرية لافتات إرشادية
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