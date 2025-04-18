تموين الإسكندرية تضبط 14 طنًا من زيوت السيارات مجهولة المصدر -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين؛ اليوم الجمعة، من ضبط مخزن لتجميع زيوت سيارات مستعملة بكمية بلغت 14 طنًا.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي؛ إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية نفذت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين عدة حملات تموينية على نطاق المحافظة لتشديد الرقابة على المخازن.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخازن بحيازته تجميع زيوت سيارات مستعمل بكمية وقدرها 14 طن زيوت مجهولة المصدر وبدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للعرض على وكيل النائب العام.

وأوضح معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة المخالفات التجارية، من أجل توفير سلع وخدمات آمنة وذات جودة للمواطنين؛ وذلك في إطار التعليمات المشددة الصادرة من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، بشأن تكثيف الرقابة على المخازن والأسواق.

قاد الحملة الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة التموينية، بالتعاون مع فريق العمل المكون من خالد عوض، محمود راشد؛ وأحمد شكري، مفتشي الإدارة، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين.