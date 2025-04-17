الدقهلية ترفع حالة الطوارئ في مستشفياتها خلال أعياد القيامة وشم النسيم (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية استعدادًا لأعياد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد مدكور جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتوافر أدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية، وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي، إلى جانب التأكد من كفاءة الرعايات المركزة وتوافر مخزون كافٍ من الأكسجين، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها في بنوك الدم، مع توفير الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي، خاصة المرتبطة بالفسيخ، وجاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع الطوارئ.

كما كلف مدكور إدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارات الصحية بتشكيل فرق مرورية للتفتيش على أماكن التجمعات والمتنزهات والنوادي وقاعات الأفراح، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من صلاحية مياه الشرب، وجمع عينات منها للفحص، إلى جانب التأكد من مطابقة حمامات السباحة للاشتراطات الصحية.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على محال بيع الأغذية، خاصة متاجر الأسماك المملحة والطازجة، لضمان صلاحية المنتجات الغذائية، وسلامة العاملين الحاصلين على شهادات صحية، حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار مدكور إلى انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية في مناطق التجمعات العامة والمتنزهات، خصوصًا بمدينة جمصة، بالتزامن مع تكثيف جهود مكافحة نواقل الأمراض، من خلال الرش الأرضي في أماكن توالد البعوض والحشرات، بهدف الوقاية وضمان أجواء صحية وآمنة خلال الاحتفالات.