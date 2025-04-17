محافظ المنيا: استقبال 3877 طناً من محصول القمح

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 3877 طناً و897 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد 2025، وذلك من خلال 42 موقعَ استلامٍ بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة انتظام عملية توريد الأقماح وفقًا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة 212 ألفًا و972 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًّا.