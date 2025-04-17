رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يُلقي محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

تعقد مكتبة الإسكندرية، من خلال قسم الدبلومات والبرامج المهنية بقطاع المكتبات، محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، الأربعاء المقبل؛ يُلقيها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية؛ اليوم الخميس؛ أن المحاضرة التي تقام في إطار الاحتفال بأسبوع اليوم العالمي للملكية الفكرية، تستعرض أبعاد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهميتها كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة؛ ويتم التركيز على دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنظيم والحماية بما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

كما تسلط المحاضرة الضوء على المبادئ الأساسية للمنظومة، مثل تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والشفافية، مع تعزيز التنافسية ومكافحة الاحتكار.

ويتناول اللقاء أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تحديث منظومة الملكية الفكرية؛ وتُعرض كيفية تسريع تسجيل وحماية الحقوق الفكرية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يوفره من أدوات مبتكرة لدعم الإبداع وتحسين العمليات الإبداعية.

كما يتم تسليط الضوء على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في التشريعات الوطنية لتحقيق التطور التكنولوجي.

وتشمل المحاضرة محاور رئيسية عديدة، مثل تحسين الحوكمة المؤسسية، تعزيز البيئة التشريعية، زيادة العائد الاقتصادي، وتطوير التعاون الدولي والإقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تُستعرض الجهود الرامية لزيادة وعي الباحثين والمخترعين حول أهمية تسجيل حقوقهم الفكرية، مع تقديم فعاليات تدريبية وندوات لرفع مستوى الثقافة المجتمعية في هذا المجال؛ بما يهدف إلى تعزيز الابتكار والتنمية في مصر، مع التركيز على الجودة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كجزء أساسي من مسيرة التنمية المستدامة.