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مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين في حادث بالشرقية

04:07 م الخميس 17 أبريل 2025

إسعاف - أرشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت:

لقى مواطن مصرعه فيما أصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المتوفي والمصابين للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بنطاق الحسينية، وتم التحفظ على الجثة كما تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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