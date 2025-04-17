محافظ الأقصر يبحث سيناريوهات تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمجابهة الأزمات -صور

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة لتعزيز الجاهزية على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك في الاجتماع كل من أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو مالك، المستشار العسكري للأقصر، إلى جانب رؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.

واستعرض محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أهداف المشروع، والتي تتضمن إبراز قدرات مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب استعراض الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة لدى مختلف الجهات للتعامل مع الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى.

كما أشار إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمعدات والأفراد والمهمات، وتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال توظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

وأكد الشامي أنه تم وضع مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمات والكوارث، بما يتناسب مع الخصوصية السياحية والجغرافية والمناخية لمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن السيناريوهات شملت التعامل مع حرائق، وهجمات سيبرانية، وخصومات ثأرية، مع التركيز على تقليل الخسائر المادية والحفاظ على الأرواح.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستعداد الأمثل لمجابهة الأزمات والطوارئ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق داخليًا وخارجيًا.