فريق طبي بجامعة أسيوط يستخرج "لبيسة قلم" من رئة طفلة

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي متخصص من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك باستخراج جسم غريب من رئتها، مع الحفاظ على حالة الرئة.

تمت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عياد، رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

واستقبل مستشفى الصدر، تحت إشراف الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الطفلة التي كانت تعاني من التهاب مزمن بالصدر وتحوصلات بالرئة؛ تم الاستعانة بفريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط، بقيادة الدكتور محمد عياد والدكتور محمد فاروق، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة أسيوط ومستشفيات وزارة الصحة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود جسم غريب في الشعب الهوائية للطفلة، وهو السبب وراء الأعراض التي كانت تعاني منها، تم نقل الطفلة إلى قسم جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط، حيث أُجري لها منظار شعبي تشخيصي، واكتُشف وجود لبيسة قلم مستقرة في الشعب الهوائية منذ أكثر من 6 أشهر، تسببت هذه "اللبيسة" في الالتهاب المزمن والتحوصلات.

تمت العملية الجراحية بنجاح، حيث تم استخراج "لبيسة القلم" مع الحفاظ على حالة الرئة، دون الحاجة إلى استئصالها جراحياً، استقرت حالة الطفلة وبدأت تتماثل للشفاء.