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إصابة 14 عاملة في حريق بمصنع ملابس بالإسكندرية

08:48 م الأربعاء 16 أبريل 2025

اسعاف

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيبت 14 عاملة باختناق إثر حريق اندلع، مساء اليوم الأربعاء، بمصنع ملابس بعزبة الموظفين بحي شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بأحد المصانع بعزبة الموظفين بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات إطفاء و9 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع للملابس، أسفر عن إصابة 14 عاملة باختناق، جرى نقلهن بمعرفة الأهالي إلى مستشفى تخصصي مجاور للمصنع، إلا أن إمكانيات المستشفى لم تستطع تقديم الإسعافات اللازمة لهن.

وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف نقلت 11 مصابة إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابات أخريات إلى مستشفى الجمهورية العام، لتلقي العلاج اللازم.

فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنع امتدادها إلى باقي المصنع، وتواصل الأدلة الجنائية عملها لتحديد أسباب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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