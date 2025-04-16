رئيس مياه القناة: مشروعات "حياة كريمة" تحتل أولوية قصوى

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحتل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من القيادة السياسية، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لما لهذه المبادرة من أهمية كبيرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي داخل القرى والمناطق الريفية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء عبد الحميد عصمت، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف القرى، وناقش الاجتماع موقف مشروعات المرحلة الأولى بمركز ومدينة القنطرة شرق، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية بمركزي أبو صوير والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وشدد "عصمت" على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال التنفيذ داخل قرى القنطرة شرق، والتي تشمل قرى الأبطال والتقدم والسلام وجلبانة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية خلال تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي في هذه المناطق.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الشركة موقف التنفيذ للمرحلة الثانية من المبادرة بمركز ومدينة أبو صوير، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ 100% من أعمال الوصلات المنزلية بقرية أبو صوير البلد، كما تابع تطورات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية المنايف، وقرية السبع آبار، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

ووجه "عصمت" بضرورة وضع خطة زمنية واضحة لاستكمال أعمال الوصلات المنزلية المتبقية بهذه المشروعات، مع المتابعة اليومية الميدانية لمعدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية تمهيدًا لبدء تشغيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة من خلال هذه المبادرة التنموية الكبرى.

كما شدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة تساعد على تنفيذ المهام بالشكل الأمثل.