الملك أحمد فؤاد الثاني في ضيافة قناة السويس (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، يرافقه ولي العهد الأمير محمد علي، في مارينا يخوت قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالملك أحمد فؤاد الثاني والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لحرص الملك على زيارة قناة السويس ومتابعة مشروعاتها، ضمن زيارته السنوية لمصر.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء، حرص قناة السويس على التوسع في أنشطة السياحة البحرية، واستثمار الموقع الجغرافي الفريد للقناة ضمن جهود الدولة لتنشيط سياحة اليخوت، مشيرًا إلى أن مارينا اليخوت ومتحف قناة السويس يمثلان نموذجًا للمشروعات التي تعكس جهود الدولة المصرية في هذا القطاع الواعد.

من جانبه، أعرب الملك أحمد فؤاد الثاني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن قناة السويس تُمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر العريق وحاضرها ومستقبلها، باعتبارها ممرًا ملاحيًا حيويًا لحركة التجارة العالمية.

وخلال جولته، أشاد الملك بمستوى المشروعات التي تشهدها القناة، مؤكدًا أنها تواكب التطورات المتسارعة في حركة التجارة الدولية، كما أبدى إعجابه بمتحف قناة السويس الذي يوثق تاريخ القناة منذ نشأتها وحتى اليوم.

وتضمنت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها تفقد متحف قناة السويس، حيث تعرف الملك وولي العهد على أبرز المقتنيات والمعروضات التي تحكي قصة هذا الممر الملاحي التاريخي.