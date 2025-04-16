زود الأجرة وقسم الخط.. محافظ الشرقية يستجيب لشكوى مواطن من سائق سرفيس بالزقازيق

الشرقية ياسمين عزت

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواصل المستمر مع المواطنين وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم ورصد شكواهم على منصات التواصل الإجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، قائلا: إننا نسعى جميعاً لتقديم أفضل الخدمات إليهم.



وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية في هذا الشأن تم على الفور تشكيل لجنة برئاسة سعيد عاشور مدير العام التنفيذي للمواقف بالشرقية وبمشاركة لجنة المتابعة بالإدارة العامة للمواقف والإدارة الفرعية للمواقف والسرفيس بالزقازيق ومباحث مرور الشرقية، حيث قامت اللجنة بالتفتيش على خطوط سير السيارات السرفيس بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط عدد من سيارات السرفيس التي تقوم بتجزئة خط سير المقرر وتم سحب رخص تلك السيارات بالتنسيق مع مباحث المرور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم ضبط عدد من السيارات.

شدد المحافظ على مدير عام المواقف بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية على خطوط سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والأجرة المقررة، مشدداً بأنه لن يتم السماح لأي سائق بتجزئة خطوط السير المحددة أو التلاعب بتعريفة الأجرة المقررة وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو عدم الالتزام بخطوط السير المحددة ،الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :