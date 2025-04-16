من حقول أسيوط.. فرحة الفلاحين بانطلاق موسم حصاد القمح - فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" للعام الزراعي 2025، وذلك من إحدى الحقول بحوض الجرف بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط.

تابع المحافظ عملية حصاد ودراس القمح وسط فرحة المزارعين، الذين عبروا عن امتنانهم للاهتمام المتواصل من الدولة بطلباتهم واحتياجاتهم. حضر الفعالية المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وخالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وأحمد محمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، بالإضافة إلى العديد من قيادات مديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة.

أكد محافظ أسيوط أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها لدعم المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، سواء من خلال توفير التقاوي والأسمدة الجيدة أو تبني سياسات تسويقية مناسبة. كما أشار إلى التيسير عليهم في توريد المحصول واستلام مستحقاتهم المالية في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات الزراعية ورفع كفاءة البنية التحتية في القرى لتحقيق التنمية الشاملة التي تبدأ من دعم الفلاح في أرضه.

وأشار المحافظ إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح 188 ألف فدان، بإنتاجية عالية تتراوح بين 18 و22 أردب للفدان. وأوضح أن هذا يعكس الجهد المبذول لتحسين إنتاجية الأرض ودعم المزارعين وتعزيز الرقعة المنزرعة بمحصول استراتيجي يمثل الأمن الغذائي لمصر. كما أشار إلى زيادة الكميات الموردة هذا العام، مع زيادة القيمة المالية للأردب مقارنة بالعام الماضي، حيث تصل قيمة الأردب درجة نقاء 23.5 إلى 2200 جنيه.

وأوضح أبوالنصر أن جميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، والتي يبلغ عددها 28 مركز تجميع وصومعة وهنجر، جاهزة لاستلام الكميات الموردة من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى أغسطس 2025. وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتيسير عملية توريد الأقماح بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الاستراتيجية.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة عمليات توريد واستلام محصول القمح، بالإضافة إلى حملات توعية للمزارعين لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد على مستوى المحافظة. وأكد حرصه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات التوريد، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء عملية التوريد.