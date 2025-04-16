قبل أيام من شم النسيم.. ضبط ربع طن فسيخ فاسد قبل بيعها للمواطنين في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، اليوم الأربعاء، ضبط ربع طن من الأسماك المملحة والفسيخ الفاسد، داخل محل غير مرخص ببندر الأقصر، قبل أيام من احتفالات شم النسيم التي يكثر فيها الطلب على الفسيخ والأسماك المملحة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملة التموينية التي نفذت في نطاق بندر الأقصر، أسفرت عن ضبط محل أسماك مملحة بشارع دندرة المتفرع من شارع سوق مدرسة الصنايع، لاحتوائه على كميات من الأسماك المملحة والفسيخ المتغيرة في خواصها الطبيعية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك وفق تقرير مفتش الأغذية، حيث بلغ إجمالي الكمية المضبوطة نحو ربع طن.

وأضاف أن الحملة حررت أيضاً 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال العامة، وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير محاضر لمخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، وآخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين آخرين أحدهما لعدم وجود ميزان حساس، والآخر لعدم وجود سجل زيارات وقت التفتيش.

وفي مركز إسنا جنوب المحافظة، تمكنت حملة تموينية من ضبط نصف طن من بودرة الكيك الإسفنجي (50 جوال × 10 كجم) داخل مخزن غير مرخص وبدون فواتير أو مستندات دالة على المصدر.

كما تم ضبط مستودعين للبوتاجاز، أحدهما لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، والآخر مغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالمخابز، تم ضبط مخبز لتصرفه في 4 أجولة دقيق بلدي زنة 50 كجم، إلى جانب ضبط 3 مخابز أخرى لعدم وجود سجلات، أو قوائم تشغيل، وسوء نظافة أدوات العجين.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.