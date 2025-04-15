ختام سباق "بغداد" للهجن والفروسية بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات سباق "بغداد للهجن والفروسية" بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع، بمشاركة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، ونائبته حنان مجدي، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية ومشايخ القبائل.

شهد السباق مشاركة 80 من الهجن في 5 أشواط تنافسية، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الطابع الرياضي والموروث الثقافي للمنطقة، حيث وزّعت جوائز مالية بقيمة 50 ألف جنيه على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، إلى جانب تسليم كأسي البطولة للفائزين في بعض الأشواط وفقًا لزمن الوصول.

وأشاد المحافظ بالمستوى التنظيمي للسباق والإقبال الكبير من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هذه الفعالية السنوية تسهم في تعزيز مكانة الوادي الجديد كوجهة مميزة للأنشطة التراثية، فضلًا عن دورها في تنشيط السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد المحلي.