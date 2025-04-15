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أشاعت أنه مريض نفسي.. عجوز يقتل ابنته ويحاول إنهاء حياته في المنيا

03:41 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أنهى عجوز حياة ابنته، اليوم الثلاثاء، في مركز سمالوط في محافظة المنيا، بعد أن اعتدى عليها بآلة حادة، وحاول قتل نفسه بعدها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام شخص بقتل ابنته في مركز سمالوط، ومحاولته قتل نفسه.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.ع"73 سنة بقتل ابنته "ح" 32 سنة، بعد التعدي عليها باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن وفاتها في الحال، ثم تناول مادة سامة محاولا قتل نفسه.

جرى ضبط المتهم ونقله للمستشفى، ونقل الجثة للمشرحة للعرض على الطب الشرعي، وكشفت التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة لترديد ابنته كلمات تفيد بأنه مريض نفسي، مما أثار حفيظة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا قتل ابنته مديرية أمن المنيا
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