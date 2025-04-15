"سأخبر زوجتك بكل شيء".. علاقة سرية تنتهي بجريمة قتل في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لم يكن حماد، سائق التوك توك الأربعيني، يتوقع أن علاقته العابرة بالشابة العشرينية ستنتهي بمأساة في مركز البداري بمحافظة أسيوط.

بدأت العلاقة بنزوة عابرة، ولقاءات خفية وكلمات معسولة تبادلها الاثنان بعيدًا عن أعين زوجة حماد وأهل القرية، لكن سرعان ما تحولت تلك اللهفة المؤقتة إلى كابوس يطارده.

في أحد الأيام، بينما كان حماد يقود التوك توك، تلقى مكالمة من بثينة؛ لم تكن نبرتها كالمعتاد، بل كانت حادة ومستفزة: "سأخبر زوجتك بكل شيء يا حماد"، صرخت عبر الهاتف، "لدي تسجيلات لمكالماتنا، لن تستطيع إنكار شيء." شعور بارد سرى في عروق حماد، إذ كانت بثينة تعرف نقاط ضعفه، وزوجته هي نقطة ضعفه الأكبر؛ الفضيحة كانت شبحًا يلوح في الأفق، يهدد استقراره وحياته الهادئة.

بدأت الأفكار المظلمة تتشكل في رأس حماد، لم يرَ مخرجًا آخر إذ كان الخوف من انكشاف علاقته أقوى من أي شعور بالندم أو التعاطف؛ بدأ يخطط بهدوء، مستغلًا معرفته بتضاريس المنطقة الزراعية المحيطة بالقرية.

في مساء اليوم التالي، اتصل حماد ببثينة بنبرة متوددة، محاولًا إيهامها بأنه يريد حل الأمر بهدوء، طلب منها لقاءه في الحقول الزراعية بالقرية بعيدًا عن أعين الناس، كانت بثينة ساذجة بما يكفي لتصديقه، أو ربما كانت يائسة لإيجاد حل يرضيها.

عندما التقيا بين حقول الزراعية، لم تدم محاولة حماد الزائفة للصلح طويلًا، سرعان ما كشف عن نواياه الحقيقية، مطالبًا إياها بتسليم الهاتف الذي يحمل التسجيلات؛ رفضت بثينة بشدة، وأدركت فجأة الخطر الحقيقي الذي يحدق بها، حاولت الفرار وركضت بين الحقول، لكن حماد كان أسرع.

صوت مدوٍ اخترق سكون الليل، رصاصة واحدة استقرت في رأس بثينة، لتسقط جثة هامدة بين حقول الزراعة. حماد، وقد تلطخت يداه بالدماء، انتزع الهاتف من يدها الباردة وولى هاربًا في الظلام، تاركًا خلفه جثة وراءها سر مدفون وثمن باهظ للخوف من الفضيحة.

في صباح اليوم التالي، اكتشف أهالي النواورة الفاجعة، الجثة الملقاة وسط الزراعات أثارت الرعب والحزن في القرية الهادئة. سرعان ما تحركت الشرطة، وبدأت التحقيقات لكشف لغز الجريمة البشعة؛ لم يستغرق الأمر طويلًا قبل أن تكشف التحريات عن العلاقة السرية بين حماد وبثينة، والتهديدات التي تلقتها منه، والهاتف الذي حاول حماد إخفاءه كان بمثابة الشاهد الصامت على جريمته.

وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المؤبد على سائق توك توك، بعد إدانته بقتل فتاة هددته بفضح علاقتهما العاطفية لزوجته في قرية النواورة بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وحضور عمرو أبوسديرة وكيل النائب العام وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

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