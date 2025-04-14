السجن المؤبد لسائق توك توك قتله فتاة هددته بفضح علاقتهما في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المؤبد على سائق توك توك، بعد إدانته بقتل فتاة هددته بفضح علاقتهما العاطفية لزوجته في قرية النواورة بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وحضور عمرو أبوسديرة وكيل النائب العام وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 17408 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى تلقي مركز شرطة البداري بلاغًا من أهالي قرية النواورة بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها وسط الزراعات، مصابة بطلق ناري في الرأس.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة البداري، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة تعود لفتاة تدعى "بثينة. س. م"، تبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيمة بقرية النواورة، وعُثر بجوارها على هاتفين محمولين خاصين بها.

أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وبرئاسة رئيس مباحث مركز شرطة البداري، لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى الجاني. وبفحص مكان العثور على الجثة وعلاقات المجني عليها وأهليتها والمترددين على المكان، وكاميرات المراقبة، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليها، وتنشيط المصادر السرية.

أسفرت التحريات عن أن المتهم "حماد. أ. م"، 41 عامًا، سائق توك توك ومقيم بذات الناحية، هو مرتكب الواقعة. وتبين أن المتهم كان على علاقة عاطفية مع المجني عليها لمدة خمسة أشهر، وفي الآونة الأخيرة هددته بإفشاء تلك العلاقة لزوجته بعد تسجيل مكالمات هاتفية بينهما على هاتفها المحمول. واستدرجها إلى الزراعات للتخلص منها، وأخذ هاتفها المحمول، وعند محاولتها الهرب أطلق عليها عيارًا ناريًا أدى إلى وفاتها.