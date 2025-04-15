دخان مصنع المراتب خطف براءة محمد وأحمد.. وداع مؤثر للشقيقين ضحيتي حريق المحلة

الغربية- مروة شاهين:

شيع أهالي مدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، جثماني الطفلين الشقيقين ضحية حريق نشب مساء أمس داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية.

كانت حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة المحلة بسبب وفاة الطفلين محمد أحمد 11عاما، وشقيقه أحمد محمد أحمد 12 عاما، تصادف وجودهما بالمصنع وقت اندلاع الحريق، وحاول الأهالي إنقاذهما ولكن توفيا إثر تعرضهما للاختناق.

كانت المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى شهدت نشوب حريق هائل داخل مصنع مراتب مما أدى إلى وفاة طفلين شقيقين، ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كانت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وبعمل التحريات والمعاينة الأولية، تبين إندلاع حريق هائل بمصنع مراتب بالمنطقة الصناعية، وتوفي طفلين شقيقين تصادف تواجدهم داخل المصنع من أثار الحريق، وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران وتم عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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