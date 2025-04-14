مصرع طفلين في حريق مصنع مراتب بالمحلة الكبرى

الغربية – مروة شاهين:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع المراتب بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وقوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن مصرع طفلين شقيقين، هما "معاذ محمد أحمد" (11 عامًا)، و"أحمد محمد أحمد" (12 عامًا)، حيث تصادف تواجدهما داخل المصنع وقت اندلاع الحريق، ولم تفلح محاولات الأهالي في إنقاذهما، بسبب تعرضهما للاختناق.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المصنع بالكامل، وتم تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.