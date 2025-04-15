تطوير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى قنا العام بتكلفة 12 مليون جنيه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام ونقيب أطباء قنا، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى، وذلك بتكلفة تجاوزت اثني عشر مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وبإشراف محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة العالمية للأجهزة الطبية GE ومهندسيها، وبمشاركة كل من عبد المجيد عبد الرحيم، مشرف قسم الأشعة بالمديرية والمستشفى، وأحمد رجائي، مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى، إلى جانب الفرق الفنية والإدارية المعنية.

أكد محمد الديب أن تطوير الجهاز يُعد نقلة نوعية في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي، حيث أصبح يُتيح إجراء فحوصات جديدة، من أبرزها فحص القلب، بالإضافة إلى دعمه للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا لدى الرجال. كما أسهم في رفع جودة ودقة الصور الشعاعية، ما يُساعد الأطباء في التشخيص بسرعة ودقة أعلى.

وأضاف محمد الديب أن زمن الفحص قد تم تقليصه بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يحقق عدة فوائد رئيسية أبرزها زيادة عدد الحالات اليومية من 20 إلى 35 حالة، مما يُساهم في تقليل قوائم الانتظار، تحسين تجربة المرضى، خاصة ممن يعانون من رهبة الأماكن المغلقة، خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأعطال، بما يُعزز كفاءة التشغيل ويُقلل تكاليف الصيانة.

اختتم محمد الديب تصريحه بالتأكيد على أن مستشفى قنا العام تواصل سعيها لتطوير الخدمات الطبية، بما يليق بأهالي محافظة قنا، وفي إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.