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بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق "توشكى - عنيبة" بنصر النوبة

12:00 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق ''توشكى - عنيبة'' بنصر النوبة
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق ''توشكى - عنيبة'' بنصر النوبة
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسوان يتفقد مشروع رصف طريق ''توشكى - عنيبة'' بنصر النوبة
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أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجارية لرصف طريق "توشكى - عنيبة" بطول 5 كم، والذى يأتى ضمن المشروع المتكامل لرصف الطريق الدائرى "بلانة- كلابشة"، بمركز نصر النوبة بطول 20 كم، وذلك بنسبة تنفيذ وصلت لنحو 75%، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه.

وشدد كمال، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، ليتم إنهاؤه خلال شهر، مع الانتهاء من طبقة الأساس، والطبقة الرابطة بشكل كامل ، ليعقب ذلك إستكمال أعمال الرصف بهدف تخفيف أى معاناة عن أهالى نصر النوبة.

وأكد المحافظ أن تنفيذ المشروعات المتتالية بقطاع الطرق والكبارى يأتى فى ظل التنسيق المتواصل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، حتى يجني المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات المتتالية داخل الجمهورية الجديدة ، وما تحققه من عوائد إيجابية متنوعة
كما حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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أسوان مشروع رصف طريق مركز نصر النوبة
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