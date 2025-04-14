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الغية ولعت.. السيطرة على حريق أعلى عمارة سكنية بطنطا (صور)

10:29 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق أعلى عمارة سكنية بطنطا
  • عرض 4 صورة
    حريق أعلى عمارة سكنية بطنطا
  • عرض 4 صورة
    حريق أعلى عمارة سكنية بطنطا
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الغربية – مروة شاهين:

اندلع حريق في "غية حمام" أعلى إحدى العمارات السكنية بمنطقة سكة المحلة بمدينة طنطا، ما أسفر عن تلف محتوياتها ونفوق عدد كبير من الحمام، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق وتصاعد كثيف للدخان من أعلى إحدى العمارات، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين اندلاع النيران داخل غية الحمام أعلى العقار المذكور.

تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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حريق غية حمام اخماد حريق طنطا
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