طلب برلماني بمحاسبة المسؤول عن عدم تنفيذ المشروعات الممولة بالقروض

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة في ما يتعلق بالسياسة المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023- 2024.

وقال أبو العلا: نقدر الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت في الانحراف بالموازنة، مشددًا على الحكومة الالتزام بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع عضو مجلس النواب: لا تبرير لدى الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات، مؤكدًا أن الانحراف عن الموازنة بـ9.6% هو ما يؤكد عدم التزام الحكومة بالتوصيات.

وأشار أيمن أبو العلا إلى أن الوصول إلى 2.6 تريليون جنيه فوائد الدين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وأن تقوم الحكومة بدورها في تخفيف أعباء الدين.

وأكد النائب أن عدم استغلال القروض في المشروعات يتطلب محاسبة المسؤول عن ذلك، قائلًا: ما يحدث يؤكد أننا نستدين ولا نستفيد.

وقال أيمن أبو العلا، بشأن الهيئات الاقتصادية: يجب أن تكون هناك وقفة حاسمة تجاه الهيئات الخاسرة، مطالبًا بضرورة تشكيل اللجان الخاصة بإعادة هيكلتها.

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