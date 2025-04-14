الزفة الأخيرة.. مصرع 3 شباب فى حادث تصادم خلال موكب حفل زفاف بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي 3 شباب مصرعهم، إثر تصادم عدد من الدراجات النارية ببعضها في موكب حفل زفاف بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية أمام مدخل قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن حالات وفاة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع: محمود جمال مهني ، وعلى حسن بكري، مهند سيد مبارك، مقيمين جميعًا بقرية جريس، إثر إصابتهم بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية، عن وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة أثناء مشاركة الدراجات النارية في موكب حفل زفاف واستعراضهم بالدراجات.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى أبوقرقاص تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.