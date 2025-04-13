المنيا على صفيح ساخن بسبب "البيك أب".. حرب تصريحات بين المحافظ ونائب برلماني -صور

المنيا - جمال محمد:

بأرقام مفزعة، سجلت محافظة المنيا خلال العام الأخير 332 حالة وفاة و717 مصابًا، جميعهم كانوا ضحايا 342 حادث تصادم أو انقلاب لسيارات الربع نقل "البيك أب"، هذه الحوادث سلطت الضوء على خطورة هذه السيارات غير الآمنة، التي تحولت إلى أداة لحصد الأرواح وترك ضحايا بعاهات مستديمة.

منذ توليه منصبه قبل نحو 9 أشهر، بدأ اللواء عماد كدواني محافظ المنيا خطة للقضاء على هذه "القاتلة الصامتة"، عازمًا على سحبها من منظومة نقل الركاب، كونها مخصصة لنقل البضائع والمواشي. وبدأ المحافظ بالفعل حوارات مع السائقين في المواقف، مبشرًا بمبادرة لإحلال "البيك أب" بميكروباصات مريحة وآمنة بأقساط ميسرة، مؤكدًا قرب القضاء على المنظومة القديمة التي جعلت المنيا تتصدر محافظات الصعيد في حوادث الطرق.

وفي غضون شهرين، أطلق المحافظ مبادرة الإحلال، فاتحًا باب التقديم ببطاقة الرقم القومي، ومتعاقدًا مع البنك الزراعي لتقسيط السيارات الجديدة، مع قيام إحدى الشركات بتقييم وشراء "البيك أب" القديمة كمقدم للجديدة. ولاقت المبادرة إقبالًا واسعًا، حيث تم استبدال أكثر من 2000 سيارة في فترة وجيزة، وهو ما اعتبره المحافظ "انتصارًا لأبناء عروس الصعيد".

ورغم التحذيرات والغرامات الباهظة (5000 جنيه) التي فرضتها المحافظة والمرور على قيادة "البيك أب" لنقل الركاب، لا تزال بعض السيارات تعمل خلسة في القرى الغربية البعيدة وفي نقل عمال المحاجر، بسبب صعوبة وصول الميكروباصات للمناطق الجبلية والمحجرية وتخوف السائقين على سياراتهم الجديدة. ولم تتوقف الحوادث الأسبوعية رغم جهود المرور.

وفي تطور مفاجئ، انتقد النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي، مبادرة الإحلال عبر فيديو نشره على صفحته بـ"فيسبوك"، متهمًا المحافظ بـ"زعزعة أمن واستقرار المحافظة" بسبب "تشريد" مئات السائقين الشباب. ووصف قرار المحافظ بـ"إثارة الغضب والاستياء" في جميع مراكز المنيا، معلنًا عزمه التقدم بطلب إحاطة لوقف القرار.

واستنكر عبدالستار المنظومة الجديدة، مدعيًا أن كل قرية تضم ما لا يقل عن 100 "بيك أب" تعول أكثر من 500 فرد، وأن شراء ميكروباص بـ750 ألف جنيه وأقساطه الباهظة أمر مستحيل، مقترحًا تأمين "البيك أب" وتنجيدها لحماية الركاب. واتهم المحافظ بـ"زعزعة استقرار أمن المحافظة"، مستشهدًا بجهود الرئيس للحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وردًا على ذلك، شن المحافظ حملة مكبرة لمتابعة المواقف، مستنكرًا "التصريحات المغلوطة" التي انتشرت حول تعديل "البيك أب" القديمة، واصفًا اقتراحات "تغيير شكل العربية البيك أب وتصميمها وفقًا لابتكار المواطن" بـ"الجناية والجنحة" في قانون المرور. وأكد أن "التحرش في العربية البيك أب بسبب عدم مناسبة الجلوس في تلك السيارات أمر لن نسمح به أبدًا".

وأصدرت المحافظة بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه "التصريحات التحريضية والمغلوطة" التي تستهدف إحباط مبادرة الإحلال، مؤكدة أنها جاءت استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على أرواحهم وكرامتهم، خاصة بعد تزايد حوادث "البيك أب" التي أسفرت عن مئات الوفيات والإصابات. وأشار البيان إلى نجاح المبادرة باستبدال أكثر من 2000 سيارة في المنيا وحدها، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة، وتحقيق أرباح لأصحاب الميكروباصات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي. ونفت المحافظة "مزاعم قطع الأرزاق"، مؤكدة أن "البيك أب" مخصصة لنقل البضائع، وأن أصحابها يمكنهم الاستمرار في هذا العمل بشكل قانوني. كما أكدت استمرار دعم مشروع النقل الجماعي وتوفير بدائل مناسبة. وناشدت المحافظة بعدم الانسياق وراء "الدعوات الهدامة" التي تعرقل التطور.

في المقابل، ناشد عدد من عمال المحاجر المحافظ بإيجاد بديل لنقلهم إلى مواقع عملهم، مؤكدين أن "البيك أب" هي الوسيلة الوحيدة القادرة على الوصول إلى المناطق الجبلية، وأن حظرها يعيق وصولهم إلى أرزاقهم.