نشوب حريق في 3 منازل بسبب ماس كهربائي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نشب حريق هائل في 3 منازل بناحية قرية برخيل دائرة مركز شرطة البلينا محافظة سوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق في 3 منازل، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين أن الحريق نشب في 3 منازل عبارة عن دور أرضي مشيدين بالطوب الأبيض البلوك ومسقوفين بالعروق الخشبية، ملك كل من محمد عبدالواحد سليمان، وشقيقه سليمان، وجابر عبدالشكور عبدالرحيم.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل مجاورة، ونتج عنه احتراق جميع محتويات المنازل، ونفوق 3 رؤوس ماشية، ودابة وكمية من الطيور ملك الأول والثاني.

وتبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في منزل أحدهم ما نتج عنه اشتعال النيران ثم امتدادها لباقي المنازل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.