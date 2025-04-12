برلماني يهاجم محافظ المنيا بسبب "البيك أب": "انت بتعمل زعزعة للأمن" والأخير: "لسنا قطاع أرزاق"

المنيا - جمال محمد:

نشر النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز ملوي بمحافظة المنيا، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ينتقد فيه مبادرة إحلال السيارات التي بدأت فيها محافظة المنيا، لاستبدال السيارات الربع نقل "البيك أب" بأخرى ميكروباص، واتهم محافظ المنيا أنه يزعزع أمن واستقرار المحافظة، بسبب وقف مئات السائقين الشباب عن العمل.

وقال النائب في الفيديو: "قرار المحافظ أثار حالة من الغضب والاستياء بكل مراكز المنيا، وسأتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التنمية المحلية لوقف القرار".

وأوضح عبدالستار في مقطع الفيديو الذي لاقى رواجاً كبيراً، أنه في كل قرية يوجد 100 سيارة ربع نقل على الأقل تعول أكثر من 500 فرد ، وأنه لا يمكن للسائق شراء سيارة ب 750 ألف جنيه وقسطها كبير، ولكن يمكن تأمين السيارة الربع نقل وإغلاقها من الخلف، وتنجيد المقاعد لحماية الركاب، مؤكداً أنه لا يمانع آدمية المواطنين، ولكن سعر الميكروباصات كبير، وكان يجب على المحافظة أن تطلب من البنوك أن تكون نسبة الفائدة في السيارات الجديدة 7 أو 10 ٪ فقط وعلى فترة زمنية كبيرة، وليس بالأسعار الكبيرة الآن التي تتجاوز 10 آلاف جنيه قسط شهرياً.

واتهم عبد الستار المحافظ بزعزعة استقرار أمن المحافظة، قائلاً: الرئيس السيسي يخطو خطى ثابتة للحفاظ على الدولة المصرية واستقرار الجبهة الداخلية ومعندناش استعداد انك تيجي علشان تعمل زعزعة في الاستقرار وزعزعة للأمن والسلم الاجتماعي وتكدير السلم الاجتماعي هنا".

من جانب آخر أصدر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بيانا رسمياً عبر الصفحة الرسمية للمحافظة جاء فيه:

تؤكد محافظة المنيا أنها تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات تحريضية ومغلوطة تستهدف إحباط العمل بمنظومة استبدال سيارات “البيك أب” بسيارات ميكروباص حضارية، والتي تم إطلاقها استجابة لرغبة المواطنين وحرصًا على أرواحهم وسلامتهم وكرامتهم.

وتشير المحافظة إلى أن هذه المنظومة جاءت تلبية لمطالب ملحة ومتكررة من أبناء المحافظة من كافة فئات وأطياف المجتمع وخاصة عقب تزايد معدلات الحوادث والوفيات والإصابات والعاهات المستديمة الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لمركبات “البيك أب” في نقل الركاب، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور، وإن هذه المركبات مصرح لها فقط بنقل البضائع، وليس المواطنين، والأخطر من ذلك قيام بعض سائقي هذه المركبات بتحميل الركاب على الأسطح، مما يزيد من تعرضهم للحوادث، وأسفر عن وقوع أكثر من 332 حالة وفاة و ما يقرب من 717 إصابة و 342 حادثا و إتلاف 336 سيارة خلال العام الماضى.

وأضاف البيان: شهدت المنظومة منذ انطلاقها نجاحًا كبيرًا بمراكز المحافظة ، حيث تم استبدال ما يزيد عن 2000 فى مركز ومدينة المنيا تحديداً مما جعلها خالية من سيارات البيك أب وهو ما يعكس الإقبال الواسع من المواطنين على المبادرة، التي وفرت لهم وسيلة نقل حضارية وآمنة ومريحة، كما حققت أرباحًا ملموسة لأصحاب السيارات الميكروباص الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، و يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من العائد اليومي الذى يصب فى صالح مالكى تلك المركبات ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى، إلى جانب تسديد أقساط ميسرة من قبل البنك الزراعي وفق بروتوكول تم توقيعه بين المحافظة و البنك للتيسير على أصحاب السيارات المستبدلة أو الراغبين فى الاستبدال.

وفي الوقت ذاته، تنفي المحافظة المزاعم التي تروج بأن المنظومة تؤدي إلى “قطع الأرزاق”، مؤكدة أن سيارات “البيك أب” دورها نقل البضائع والخضروات، والسلع وليس البشر ، فى حال عدم رغبة مالكى تلك السيارات الانضمام إلى منظومة الاستبدال وهو ما يحقق لهم مصدر رزق شريف فى الإطار القانونى المرخصة على أساسه.

تؤكد المحافظة على استمرار الدفع بسيارات مشروع النقل الجماعى التابع للمحافظة وتوفير البدائل اللازمة من خطوط سير الميكروباصات الأخرى لكافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية .

وتهيب المحافظة بعدم الانسياق لمثل هذه الدعوات الهدامة التي تحاول أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء ولعصور مضت و تشوه الإنجازات ولا تسعى إلى التطوير والارتقاء بحياة المواطنين وصون كرامتهم و آدميتهم.

وتعلن محافظة المنيا عزمها مواصلة تطبيق منظومة الاستبدال، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم وتلبيةً لمطالبهم، مع الاستمرار في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.