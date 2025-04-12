تشغيل 19 سرير عناية مركزة و3 حضانات جديدة في مستشفيات سوهاج - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن تشغيل 13 سرير عناية مركزة جديد بمستشفى طهطا العام لتصبح 31 سريرا، وعدد 6 أسرة عناية جديدة بمستشفى جهينة المركزي لتصبح 12 سريرا، وإضافة عدد 3 حضانات بمستشفى أخميم المركزي لتصبح 18 حضانة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأهالي وأبناء سوهاج، وذلك في إطار احتفالات محافظة سوهاج بالعيد القومي الذي يوافق 10 أبريل من كل عام.

وأكد محافظ سوهاج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات المستشفيات العامة والمركزية وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة في أقسام العناية المركزة التي تمثل شريان الحياة للعديد من المرضى، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأسرة وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة، مع توفير الكوادر الطبية والتمريضية المدربة للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة، يسهم في تقليل نسب التحويل لمستشفيات أخرى وتوفير الخدمة بشكل عاجل لأهالي المحافظة .

وأشار المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت هام، وتعد تجسيدًا لاهتمام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لكافة المواطنين، وتعد هذه الإضافة واحدة من سلسلة المشروعات الصحية والتنموية التي تشهدها المحافظة في عيدها القومي، والتي تؤكد على استمرار جهود التطوير في مختلف القطاعات

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الإنتهاء من 4 مستشفيات جديدة و هي جرجا العام، و دار السلام المركزي، و طما المركزي، وساقلتة المركزي، في خطوة هامة نحو النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وخدمة مواطنيها.