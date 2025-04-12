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الدفع بـ11 سيارة إطفاء و7 إسعاف للسيطرة على حريق بالشرقية

01:47 ص السبت 12 أبريل 2025
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    حريق بالشرقية
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    حريق بالشرقية
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الشرقية ياسمين عزت

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن الحريق الذي نشب بعزبة عبد العاطي الأشقر ببيشة عامر مركز منيا القمح، تم السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوف حريق بمستودع لإسطوانات الغاز، علي الفور كلف محافظ الشرقية كلا من: اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، بالانتقال إلى مكان الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق.

وأضافت أنه تم الدفع بعدد 11سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف، مؤكدة أن المحافظ كلف وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية المتخصصة للمصابين والبالغ عددهم 3حالات ، 2 منهم حالتي اختناق وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الحالة الثالثة المصاب بجرح بفروة الرأس لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج، وتم خروج جميع الحالات بعد تلقيها لرعاية الطبية اللازمة، لافتة إلى أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وجاري الآن عملية التبريد.

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