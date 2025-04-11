46 عقار آيل للسقوط في الجمرك.. أول تعليق من محافظة الإسكندرية بعد انهيار منزل اللبان- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا، مساء اليوم الجمعة، حول تفاصيل انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة اللبان، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال، بينهم رضيع عمره 4 أشهر.

وأوضح البيان أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد سقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات بمنطقة اللبان نطاق حي الجمرك.

وعاين الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية موقع الحادث واطمئن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار، وذلك بتواجد اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أنه تبين من فحص ملف العقار أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم 14 لسنة 2022.

وأسفرت جهود الحماية المدنية عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض.

وأضاف البيان أن حي الجمرك أزال خلال الفترة الماضية 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في إزالة العقارات الآيلة للسقوط.

وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.