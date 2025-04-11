تحذير من جامعة أسيوط: لا تتعاملوا مع الأكاديميات غير المعتمدة

أسيوط- محمود عجمي:

حذرت جامعة أسيوط الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الأكاديميات والشركات الوهمية التي تدعي تقديم شهادات علمية أو برامج تدريبية باسم الجامعة. وأكدت الجامعة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والتحقق من صحة أي جهة تدعي الانتساب لجامعة أسيوط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي كيان يستخدم اسم الجامعة لتحقيق أهداف تجارية غير قانونية.

يأتي هذا التحذير تطبيقًا لقرارات مجلس الجامعة التي تحدد القواعد المنظمة لعقد الدورات التدريبية داخل الجامعة. فقد أصدر المجلس قرارًا في جلسته رقم (699) بتاريخ 25 يونيو 2019 بشأن "القواعد المنظمة لعقد دورات متخصصة بالجامعة"، وقرارًا آخر في جلسته رقم (714) بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بشأن "التزام جميع المراكز داخل الجامعة التي تعمل في مجال التدريب بالقواعد الخاصة بمجلس الجامعة لضوابط التدريب".

وتصدر شهاداتها من خلال مركز تسويق الخدمات الجامعية بعد التأكد من استيفاء جميع القواعد اللازمة.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على أن الجامعة مؤسسة أكاديمية عريقة لها سمعتها الأكاديمية، ولا تتعامل مع أي كيانات غير معتمدة أو مشبوهة.

وأضاف أن بعض الكيانات قد تحاول استغلال اسم جامعة أسيوط بغرض منح أنشطتها مشروعية وهمية، وهو ما لا تقبله الجامعة بأي حال من الأحوال.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي كيان أو جهة تدعي الانتساب إليها بشكل غير قانوني، محذرًا من خطورة التعامل مع تلك الكيانات التي تضلل الطلاب وتعرضهم لاستغلال غير مشروع.

وتؤكد جامعة أسيوط أنها لن تتهاون في حماية حقوق الطلاب ومنع أي محاولة للتلاعب باسمها، وتدعو إلى تعاون الجميع لضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة.