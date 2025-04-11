اللواء هشام الشيمي يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة فى الأقصر -صور

الأقصر – محمد محروس:

كلف المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اللواء هشام الشيمي السكرتير المساعد، بتنفيذ جولة ميدانية برفقة مدير إدارة المواقف ومسؤولي الجهات المعنية، لتفقد عدد من مواقف السيارات والتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتشديد على ضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، دون مغالاة أو استغلال للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي سائق يفرض زيادات غير مقررة.

وأكد السكرتير المساعد خلال جولته، على ضرورة الالتزام بتركيب وإلصاق التعريفة على زجاج السيارات، إلى جانب وضع بانرات توضيحية بالتعريفة المحددة داخل وخارج المدن.

كما شدد على أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالتعريفة لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأهابت محافظة الأقصر بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الركوب، من خلال: الخط الساخن: 114، وأرقام شكاوى المحافظة: 2374903 – 2372188.

ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (على مدار 24 ساعة): عبر الاتصال على الرقم المختصر: 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg