محافظ الإسماعيلية يتابع تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود -صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، جولة ميدانية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وانتظام العمل بمحطات الوقود والموقف العمومي بحي ثالث، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المحروقات.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

بدأت الجولة بتفقد إحدى محطات الوقود بمنطقة الشيخ زايد بالشارع التجاري بحي ثالث، حيث اطمأن المحافظ على توافر المواد البترولية، وانتظام حركة التموين وفق الأسعار الجديدة.

كما شملت الجولة تفقد محطة وقود بطريق فؤاد عزيز غالي بميدان “فوكس”، ثم انتقل المحافظ لمتابعة سير العمل بالموقف العمومي لسيارات الأجرة بالمحافظة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل جميع مواقف السيارات، من خلال لافتات تحتوي على خطوط السير وقيمة الأجرة لكل خط، إلى جانب لصق استيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس موضح بها خط السير والتعريفة وعدد الركاب، لضمان التزام السائقين، وتوعية المواطنين بالتسعيرة الرسمية.

وأكد المحافظ أهمية تطوير مواقف السيارات ورفع كفاءتها، مع الاهتمام بالنظافة العامة، وإنشاء تندات لحماية الركاب، وصيانة دورات المياه، بما يحقق راحة المواطنين ويليق بصورة المدينة.

وأشار إلى أن المحافظة تحركت فور إعلان زيادة أسعار الوقود على محورين متوازيين، الأول وضع تعريفة جديدة عادلة لخدمات النقل بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، والثاني متابعة تطبيق التعريفة على أرض الواقع، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى، وتشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين من إدارة المواقف والمرور والمتابعة الميدانية، لتكثيف الرقابة على مواقف السيارات بجميع المراكز والقرى.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل الموقف، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكدًا لهم عدم دفع أي أجرة زائدة عن المقررة، ومشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.