مصدر يكشف تفاصيل مثيرة حول مشاجرة نائـب محافظ سوهاج والسكرتير العام

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة سوهاج، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول المشاجرة الحادة التي وقعت بين نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي وسكرتير عام المحافظة اللواء علاء عبدالجابر، أثناء افتتاح مسجد بقرية الكوامل.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشرارة الأولى للخلاف بدأت بتوجيه اللواء علاء عبدالجابر عبارات غير لائقة لنائب المحافظ، حيث قال له: "ازحف يا ابني شوية".. "يالا يا بابا من هنا"، وذلك خلال التقاط محافظ سوهاج وعدد من المواطنين صورًا تذكارية أمام المسجد عقب انتهاء الصلاة.

ووفقًا للمصدر، فإن رغبة السكرتير العام في الوقوف بجانب المحافظ بدلًا من نائبه كانت الدافع وراء هذه التصريحات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للبروتوكولات الرسمية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف المصدر عن محاولة من اللواء علاء عبدالجابر للتطاول على محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج، وذلك عند محاولة المحافظ التدخل لإنهاء المشاجرة بين نائبه والسكرتير العام.

وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام بدأ في الاقتراب تجاه المحافظ، الأمر الذي استدعى تدخلًا فوريًا من حرس المحافظ لمنعه من الاقتراب.

وأضاف المصدر أن محافظ سوهاج، في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة، اصطحب نائبه الدكتور محمد عبدالهادي وغادرا المكان على الفور.

وأكد المصدر أن اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، لم يتوان في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الواقعة، حيث قام بتحرير مذكرة تفصيلية حول المشاجرة التي وقعت بين نائبه والسكرتير العام، وتم إرسالها عبر الفاكس إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وكشف المصدر عن تطور خطير آخر في الأحداث، حيث أشار إلى أن اللواء علاء عبدالجابر تعدى بالضرب على أحمد الضُمر، أحد أفراد حرس نائب محافظ سوهاج، وذلك أثناء محاولته الدفاع عن نائبه.

وأضاف أن حرس نائب المحافظ قام بتحرير محضر رسمي بواقعة التعدي؛ لإثبات حقه، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في المشاجرة وكان يؤدي واجبه الوظيفي.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن محافظ سوهاج رفض استقبال اللواء علاء عبدالجابر في مكتبه بديوان عام المحافظة عقب وصولهما إلى الديوان بعد انتهاء واقعة المشاجرة.

ونتيجة لذلك، اضطر سكرتير عام المحافظة لمغادرة ديوان عام المحافظة والتوجه مباشرة إلى الاستراحة الخاصة به، وهو ما يعد إجراءً غير معتاد، حيث يلتزم سكرتير عام المحافظة بالتواجد في الديوان حتى مغادرة المحافظ.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا على نطاق واسع مقاطع فيديو وثقت لحظات من المشاجرة العلنية التي تضمنت تطاولًا وسبابًا بين نائب المحافظ والسكرتير العام، وذلك بحضور محافظ سوهاج والعشرات من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، بالإضافة إلى المئات من الأهالي.

أثارت هذه المقاطع استنكارًا وغضبًا شديدين بين رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن صدمتهم من هذا السلوك غير اللائق في حرمة المسجد وأمام القيادات.

وفى أول رد فعل رسمى على هذه المشاجرة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا عاجلًا بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصبه كسكرتير عام لمحافظة سوهاج.

وأكدت الوزيرة منال عوض على أن قرار الإقالة جاء نتيجة للتحقيقات التي أثبتت وقوع تجاوزات وعدم مراعاة لحرمة بيت الله والتواجد في ساحة المسجد.

وشددت الوزيرة على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

وأكدت أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوكيات غير لائقة أو مخالفة للقانون من شأنها الإساءة لصورة الإدارة المحلية.





