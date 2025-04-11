بسبب وجبة فسيخ.. تسمم 5 من أسرة واحدة فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة جراء تناول وجبة فسيخ فاسدة وتعرضهم لحالة قئ وإسهال مستمر وجرى نقلهم الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من نقطة تأمين مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول 5 من أفراد أسرة واحدة بحالة قئ وإسهال مستمر "ادعاء تسمم غذائي".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق،رئيس المباحث، بالفحص تبين إصابة 5 من أفراد اسرة واحدة بحالة تسمم جراء تناول وجبة فسيخ فاسدة.

وأقر المصابون فى محضر الشرطة أن عدد من تناول الفسيخ من أفراد الأسرة 7 وجرى شراء الفسيخ من محل بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، وبعد مرور 5 ساعات من تناول الوجبة شعر 5 منهم بحالة قئ واسهال مستمر على إثرها انتقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.