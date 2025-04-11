مصرع طفلين سقط عليهما حائط منزل في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر سقوط جدار من الطوب اللبن عليهما في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع طفلين سقطت عليهما حائط في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، ونجل عمه عبدالرحمن.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر سقوط جدار حائط عليهما في قرية دندرة- حسب ما قاله أحد عائلتهم.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.