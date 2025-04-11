نائب محافظ سوهاج يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشاجرته مع السكرتير العام أمام مسجد الكوامل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، عن تفاصيل المشاجرة التي حدثت بينه وبين اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج خلال افتتاح مسجد بناحية قرية الكوامل، ضمن فعاليات العيد القومي لمحافظة سوهاج.

وأوضح عبدالهادي، لـ"مصراوي"، أنه أثناء تواجده رفقة محافظ سوهاج، اللواء عبدالفتاح سراج أمام المسجد لالتقاط بعض الصور التذكارية مع المواطنين امام المسجد المشار إليه، حدث تجاوز غير مبرر من السكرتير العام في التعامل معه ودفعه بيده قائلًا: "يلا من هنا"، وذلك لرغبته في الوقوف بجوار المحافظ.

وقال عبدالهادي، أن ما فعله سكرتير عام المحافظة يُعد خروجًا عن القواعد البروتوكولية والأدبيات المتبعة، ولا يتماشى مع طبيعة المناصب القيادية ولا ما تفرضه من احترام متبادل.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه ممثل الدولة ونائب المحافظ الرسمي، وتصرف في حينها بما يليق بالموقع الذي يشغله، متمسكًا بحقوقه الأدبية والمعنوية، ومُشددًا على أنه لا يقبل المساس بمكانته أو التجاوز في حقه، تحت أي ظرف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الدقائق القليلة الماضية فيديو مدته 15 ثانية يظهر فيه تطاول وسباب ومشاجرة علنية بين الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام محافظة سوهاج خلال فعاليات افتتاح أحد المساجد بنطاق المحافظة، ضمن فعاليات العيد القومي لمحافظة سوهاج والذي يواكب 10 أبريل من كل عام.

وحدثت المشادة الكلامية التي تطورت للشباب بالألفاظ الغير لائقة بين مسئولين بمحافظة سوهاج بحضور اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج والعشرات من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي من رجال الأزهر والأوقاف، والمئات من الأهالي.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، والذي يظهر فيه التطاول بين الطرفين، دون تقدير لحرمة المسجد الذي يجرى افتتاحه أو تقديرًا لمحافظ الإقليم.

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