وضع ملصقات على خطوط المواصلات بالمنيا وحملات مكثفة لمنع التلاعب بالتعريفة الجديدة (صور)

المنيا- جمال محمد:

شهدت مواقف السيارات بمحافظة المنيا عدة حملات مكثفة من قبل رؤساء المراكز والقرى وضباط المرور، للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم بعد تحريك سعر الوقود طبقا للجنة التسعير .

ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جميع رؤساء المدن والقرى بمتابعة المواقف والسيارات، وكذلك متابعة التموين لمحطات الوقود، موجهاً السائقين بالإلتزام بتعريفة الركوب الداخلية وبين المدن والمحافظات وعدم التلاعب بها.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأنه لن نسمح لأحد لاستغلال المواطنين.

كما تم وضع ملصقات على سيارات الأجرة والتاكسي بجميع مراكز المحافظة، وكذلك وضع لوحات إرشادية وملصقات بمواقف السيارات الرئيسية وداخل محطات الوقود.

ووجه المحافظ بعدم السماح لأحد لاستغلالهم أو زيادة التعريفة عليهم، والابلاغ عن المخالفين .

وخصصت المحافظة أرقام للبلاغ والتواصل مع غرفتها الرئيسية عبر الأرقام التالية:

( 2342200 086 - 2320001 086 ) والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة على مدار 24 ساعة .