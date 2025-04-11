الحرارة تنخفض لـ 12 درجة.. أمطار مفاجئة على الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لهطول أمطار مفاجئة بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، اليوم الجمعة، يصاحبها انخفاض نسبي في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 12 درجة مئوية للصغرى و20 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 30 كيلو متر/ الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 40%، وبلغ ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 1.5 إلى 2 متر.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار؛ إلى جانب تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة".

وفي سياق متصل، انتظمت حركة السفن والملاحة وتداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، رغم الأمطار حيث تم شحن وتفريغ 44 سفينة على الأرصفة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية؛ تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة.

يأتي هطول الأمطار والطقس البارد بعد أيام من انتهاء فصل الشتاء فلكيا وبداية فصل الربيع والذي يشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية.